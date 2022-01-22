Россияне недовольны полнотой и целлюлитом своих жён: "Могла бы и не жиреть"

Российские мужчины в ходе анонимного интернет-опроса назвали главные претензии к своим спутницам и жёнам: это излишняя полнота, целлюлит и ожирение из-за неумеренной и некачественной еды.

Об этом, по данным паблика "Себестоимость событий", сообщили организаторы зум-конференции "Семейная психология — конфликты и терапия", проведшие опрос аж 59 тысяч россиян во "ВКонтакте", в "Одноклассниках" и других соцсетях.

"Брал замуж принцессу — стала коровой"; "Становится похожа на (свою полную) мать"; "Могла бы и как-то не жиреть"; "Надо худеть после родов"; "Она любимая, родная, но стала жирная такая…" — таковы, по словам экспертов, самые популярные ответы респондентов.

Напомним, что лишний вес и целлюлит у женщин ранее назывался россиянами причинами для отказа от знакомства, отношений и даже основанием для измен. Мужчины заявляли, что "не могут "воодушевляться" неухоженными полнушками".

Однако не стоит забывать, что россиянки (а ещё — жители городов-курортов) назвали пузатых мужчин самыми неприятными вариантами для отношений и отталкивающими персонажами на пляжах курортов.

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