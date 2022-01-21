EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Суд Югры прекратил дело мужчины, который избил врача после осмотра его жены

Общество

Городской суд Нижневартовска прекратил дело жителя ХМАО, который избил врача после осмотра его жены-мусульманки, сообщает РИА Новости.

 

По версии следствия, 21 сентября 2021 года в частной клинике города Нижневартовска мужчина, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, который проводил приём пациентки.

Местные СМИ писали, что на приём к врачу пришла женщина в хиджабе. После приёма в кабинет вошёл её муж, предъявил претензии из-за осмотра живота своей супруги и избил медика.

По предъявленному обвинению злоумышленник мог получить до пяти лет лишения свободы в соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Судом обвиняемому было запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и сетью Интернет.

Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов осудил поведение мужчины:

"Поведение мужа пациентки, с точки зрения ислама, считается недопустимым, так как это явное посягательство на жизнь и здоровье другого человека. Да, возможно, он был очень зол, неправильно понял ситуацию или жена не смогла корректно донести информацию. Но это не является оправданием, в любом случае он должен был решить вопрос мирно, без рукоприкладства".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Алкоголик из Москвы напал на фельдшера скорой помощи
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы суд
Новости
Песков рассказал о здоровье Путина после встречи с перенёсшим COVID-19 Лукашенко
Экс-супруга Лепса в кружевном боди пожаловалась на зависть
Врач Никифоров: COVID-19 после омикрон-штамма "деградирует" до сезонных ОРВИ
Дочь рассказала, что Анастасия Заворотнюк не может говорить
Суд Югры прекратил дело мужчины, который избил врача после осмотра его жены
Песков назвал предсказуемой ситуацию с распространением "омикрона" в РФ
Суточный максимум заражений COVID-19 за пандемию зафиксирован в РФ
Предполагаемый сын Абдулова готовится к генетической экспертизе
Джигурда будет драться с Лукинским в конце года
Эксперт Оленченко рассказал, примет ли ЕС санкции против Казахстана
Последние материалы
Врач Никифоров: COVID-19 после омикрон-штамма "деградирует" до сезонных ОРВИ
Дочь рассказала, что Анастасия Заворотнюк не может говорить
Суд Югры прекратил дело мужчины, который избил врача после осмотра его жены
Песков назвал предсказуемой ситуацию с распространением "омикрона" в РФ
Суточный максимум заражений COVID-19 за пандемию зафиксирован в РФ
Парламентарий РФ: "Признание ЛДНР — пистолет у виска Украины и США"
Предполагаемый сын Абдулова готовится к генетической экспертизе
Джигурда будет драться с Лукинским в конце года
"Невыносимое выносимо": как с песнями выносили ель с Красной площади
Бизнес на обмане: как Павел Сметана разорял российские производства
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США

Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.

Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Мир. Новости мира
Умный ход Токаева: как политику помог культ личности Назарбаева
Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Ирина Шлионская Как вычислить стукача в рабочем коллективе? Ирина Шлионская Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
На Украине предостерегли Британию от провоцирования России
Мир. Новости мира
Политолог: Силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Захарова: США нужны заявления о "вторжении РФ на Украину" для своих провокаций
Мир. Новости мира
Захарова: США нужны заявления о "вторжении РФ на Украину" для своих провокаций
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников