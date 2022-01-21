Суд Югры прекратил дело мужчины, который избил врача после осмотра его жены

Городской суд Нижневартовска прекратил дело жителя ХМАО, который избил врача после осмотра его жены-мусульманки, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 21 сентября 2021 года в частной клинике города Нижневартовска мужчина, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, который проводил приём пациентки.

Местные СМИ писали, что на приём к врачу пришла женщина в хиджабе. После приёма в кабинет вошёл её муж, предъявил претензии из-за осмотра живота своей супруги и избил медика.

По предъявленному обвинению злоумышленник мог получить до пяти лет лишения свободы в соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Судом обвиняемому было запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и сетью Интернет.

Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов осудил поведение мужчины:

"Поведение мужа пациентки, с точки зрения ислама, считается недопустимым, так как это явное посягательство на жизнь и здоровье другого человека. Да, возможно, он был очень зол, неправильно понял ситуацию или жена не смогла корректно донести информацию. Но это не является оправданием, в любом случае он должен был решить вопрос мирно, без рукоприкладства".

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