В московской больнице имени Пирогова мужчина избил медика. Проводится проверка.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина избил врача в приёмном отделении больницы.
"Возбуждено уголовное дело по факту нападения мужчины на заведующего приемного отделения ГКБ им. Пирогова. Мужчина, находясь в приемном отделении, ударил врача в пах", — цитирует агентство источник.
Известно, что нападавший мужчина — безработный. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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