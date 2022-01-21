Психотерапевт рассказала, почему жертве педофила нельзя забывать о насилии

Заставить жертву педофила забыть об акте насилия — преступление, заявила в беседе с Pravda. Ru судебный психолог, психотерапевт, специалист по помощи жертвам сексуального насилия Лариса Сазанович. По её словам, такие действия равносильны условному запрету разговоров на данную тему, что ещё больше навредит и так травмированному ребёнку.

Почему жертва педофила никогда не забудет про акт насилия?

По словам Сазанович, такой тактикой "забывчивости" зачастую пользуются сами педофилы и насильники. Забыть, значит, не рассказать.

Не молчи

Как подчеркнула психотерапевт, опасное заблуждение касается и родителей. Многие "специалисты" советуют помочь ребёнку "заблокировать" плохие воспоминания, ведь жизнь продолжается. Однако о психологическом качестве этой самой жизни, умалчивают.

"Это действительно такого рода груз у маленького ребёнка, который он должен нести, а, значит, там уже изначально он учится врать, лгать, не показывать своё состояние другим. Он знает, что что-то произошло страшное, некрасивое, неприятное ему. Потому что у ребенка нет сексуального влечения, у него нет радости в сексуальных действиях. Он знает, что происходило то, что он не хотел, что ему не нравилось. Но он об этом не может сказать", — пояснила судебный психолог.

Кроме того, по мере взросления осознание масштабов произошедшего может привести жертву насилия к серьёзным заболеваниям.

"Это панические атаки. Это фобии. Человек живёт и вместе с ними не знает, откуда они происходят и почему. Поэтому неверно думать, что ребёнок забудет. Даже, наоборот, я бы сказала, кто об этом заявляет. И особенно если об этом заявляют иногда некоторые специалисты-психологи. Я считаю, что это даже чуть ли не преступники", — резюмировала Сазанович.

Наш маленький секрет

Зачастую при попытке разговорить жертву насилия, на поверхность "всплывает" и сам педофил. Ребёнок не может "предать" того, кто просил держать в секрете происходящее.

"Маленький ребёнок знает, что что-то происходит, но не знает что. Более того, терминология у него его насильника, который ему говорит, что это наш с тобой маленький секрет, это наши с тобой, ты никому не рассказывай, это всё замечательно, всё хорошо, всё, что между нами происходит, такая любовь или что-то", — рассказала психотерапевт.

По словам судебного психолога, родители должны быть "слепы", чтобы не заметить изменения в поведении мальчика или девочки, которые подвергаются насилию.

"Изменения в поведении ребёнка, в этой его внезапной гиперсексуальности, в этой его внезапной апатии, в этих его внезапных странных проявлениях в необходимости себя постоянно трогать, интересоваться, гиперинтерес у него такой ко всяким сексуальным штучкам", — подытожила Сазанович.

Также "звонком" к тому, что с ребёнком что-то не так, может стать ночной энурез, отказ говорить со взрослыми людьми, нежелание посещать школу. Как отметила психотерапевт, травмы необходимо прорабатывать со специалистом, хотя это будет и нелегко ввиду психологической нестабильности жертвы насилия.