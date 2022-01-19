Эксперт Машин назвал самые востребованные профессии в этом году

Эксперт в области развития предприятий общепита Дмитрий Машин рассказал о том, какие профессии будут самыми востребованными в 2022 году.

Судя по общемировой тенденции рынка труда, в этом году будет ощущаться недостаток рабочей силы, а целевой аудиторией для работодателей станут опытные специалисты в возрасте 35+.

Эксперты прогнозируют большой спрос на работников в строительной сфере. Причём это касается как специалистов, специализирующихся на физическом труде, так и управленцев.

По словам Машина, в 2022 году продолжится спрос на линейный персонал и руководителей строительной сферы из-за увеличения масштабов строительства и ограничений по приему на работу мигрантов.

Что касается сферы общественного питания, то там сохранится высокий спрос на сотрудников. Эксперт прогнозирует конкуренцию между компаниями за соискателей. Он отметил, что в США владельцы ресторанов уже закрывали заведения и переводили их в режим доставки еды из-за дефицита сотрудников. В России пока нет такой ситуации, однако есть предпосылки к этому, считает Машин.

По его мнению, из-за нехватки сотрудников и обесценивания рубля будут расти зарплаты во всех сферах.

"Работники будут ждать от работодателей большей гибкости, а также дополнительных бонусов, например, ДМС или корпоративного отдыха", — сказал Машин в беседе с Народными новостями.

Эксперт добавил, что самой востребованной сферой на рынка труда останется IT. Некоторые специальности будут продолжат переход в онлайн — к примеру, турагенты или менеджеры по кредитованию.

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