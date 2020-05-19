Россияне назвали самые унизительные профессии

Проект "Профессионалы труда" опубликовал краткие итоги годового опроса по поводу "стоп-профессий". То есть таких видов работы, на которых лучше не работать потому, что это не престижно и вообще "социальное дно".

А если еще жестче, то те профессии, в которых по мнению респондентов задействованы люди, подпадающие под словарное определение "быдло".

На первом месте в списке таких профессий — рабочий промышленного производства. Затем идет дворник, а замыкает "призовую" тройку" профессия таксиста. Далее идут продавец, охранник ЧОП и грузчик. Интересно, в середине этого списка идет безработный из провинции. А "менее позорно" чем безработным, по мнению респондентов быть водителем автобуса или грузовика, строителем и домохозяйкой.

То есть из всех "быдло-профессий" меньше всего негатива все же к женщинам, которые сидят дома, ухаживают за детьми и вообще блюдут семейный быт.

Результаты эти, особенно на фоне многолетних усилий по поводу популяризации "человека труда", то есть того самого "рабочего" выглядят как-то уж слишком странно.

Поэтому, видимо, в редакции проекта "Страна и народ" решили проверить результаты и выкатили свой вариант опроса с обозначенными выше профессиями. В нем приняло участие несколько тысяч человек. И оказалось, что им есть что сказать по поводу списка профессий.

Итак, итоги опроса:

Абсолютное большинство голосов, а именно 49% взял "свой вариант ответа".

"Победил", набрав 28% голосов "безработный провинциал". Интересно, кстати, сколько процентов взял бы "безработный москвич". Но такого варианта в опросе нет.

Следом за безработным из провинции по количеству голосов идет "таксист". Эта профессия набрала 14% голосов.

Затем идет "грузчик", за которого проголосовало 11% опрошенных.

Рабочий на стройке и рабочий на заводе взяли по 7% голосов.

По пять процентов получили продавцы и водители грузовиков или автобусов.

Еще 4% респондентов отдали свои голоса за дворника.

Замыкает список с 3% домохозяйка.

Впрочем, похожие опросы периодически проводятся в России — это происходит уже довольно давно.

К примеру, еще в 2013 году компания Superjob. ru проводила опрос о том, какая работа наименее предпочтительна для людей.

Лидером оказалась профессия продавца с 10% голосов. Следом шла профессия уборщицы. Ей отдали голоса 8% опрошенных. Столько же опрошенных указали на профессии из "нелегальной сферы услуг". Еще 5% указали на неприемлемость для себя профессии дворника. И по 4% получили профессии официанта, киллера и врача.

"В числе непопулярных профессий, набравших 1-2%, — учитель, кондуктор, полицейский, грузчик, стриптизер, охранник, коллектор банковских долгов, работник ритуальной службы, патологоанатом, ассенизатор, секретарь, менеджер, водитель, рабочий". При этом, 27% в 2013 году также выбрали "свой вариант ответа" по поводу неприемлемой профессии.

В 2019 году компания EXE-Рекрутинг провела опрос о самых непопулярных профессиях уже среди молодежи и людей, родившихся позже 1981 года.

В этом рейтинге первое место заняла профессия оператора call-центра, следом шла работа офисного клерка, а на третьем месте был продавец-консультант.

Далее шли рабочие, потом таксисты, на шестом месте по анти-популярности значился грузчик. И замыкали рейтинг разнорабочий и дворник.

При этом самым популярным из непопулярных дворник стал потому, что это достойная работа, если только ты им подрабатываешь, будучи гениальным поэтом, писателем, музыкантом или художником. То есть романтический флёр дворников-рокеров из девяностых в массовом сознании пока еще остается.

Интересно в истории всех этих рейтингов то, как они будут выглядеть примерно через полгода. Ну или по окончании эпидемии коронавируса, когда экономический кризис окончательно накроет страну.

Народ активно беднеет уже сейчас, растет количество безработных. И возникнет ли в 2021 году хоть у кого-нибудь мысль о том, что есть какие-то "непопулярные профессии" — большой вопрос. Потому, что, есть мнение, очень скоро все профессии станут очень и очень популярными.

Безработица и отсутствие средств к существованию делает любую работу очень востребованной и популярной.

Ну, пожалуй, за исключением "провинциального безработного".

Потому, что очень многие такими вот безработными стали уже сейчас, а дальше, к сожалению, их число будет только увеличиваться.