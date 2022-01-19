Адвокат раскрыл популярную у МФО схему мошенничества

Многочисленные микрофинансовые организации (МФО) давно освоили и активно применяют в работе мошеннические схемы, по которым кредиты под бешеные проценты "выдаются" людям без их ведома.

Как не пополнить статистику жертв недобросовестных кредиторов? Советы "Народным Новостям" дал адвокат Геннадий Нефедовский.

По его словам, невольными жертвами "микрофинансистов", на которых висят не по одному кредиту, могут стать даже те, кто вообще ни разу к ним не обращался.

Схема примитивна

Разжившись паспортными данными человека, на него оформляют сим-карту — это можно сделать дистанционно, так что даже паспорт не нужен. Оформляется кредит, который "зачисляется" на банковскую карту жертвы. Человек может даже не заметить, что баланс на его кредитке изменился. Но, оплатив любую покупку, формально начинает пользоваться чужими деньгами.

"Если известны паспортные данные человека, узнать, какие у него есть карты, — дело техники. Кстати, несложное. Далее они просто переводят туда свои деньги, и в случае, если жертва не обращается в банк с заявлением об ошибочном переводе, он становится обладателем кредита", — пояснил адвокат.

"Жертвы часто виноваты сами"

Нефедовский порекомендовал быть внимательнее и осторожнее с собственными документами:

не держать длительное время открыто свой паспорт в общественных местах;

не оставлять свои данные на сомнительных сайтах;

в случае утери паспорта сразу нести заявление об этом в полицию.

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