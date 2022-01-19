Многочисленные микрофинансовые организации (МФО) давно освоили и активно применяют в работе мошеннические схемы, по которым кредиты под бешеные проценты "выдаются" людям без их ведома.
Как не пополнить статистику жертв недобросовестных кредиторов? Советы "Народным Новостям" дал адвокат Геннадий Нефедовский.
По его словам, невольными жертвами "микрофинансистов", на которых висят не по одному кредиту, могут стать даже те, кто вообще ни разу к ним не обращался.
"Если известны паспортные данные человека, узнать, какие у него есть карты, — дело техники. Кстати, несложное. Далее они просто переводят туда свои деньги, и в случае, если жертва не обращается в банк с заявлением об ошибочном переводе, он становится обладателем кредита", — пояснил адвокат.
Нефедовский порекомендовал быть внимательнее и осторожнее с собственными документами:
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