Жителям России предсказали кабальные проценты по кредитам в 2022 году

Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский считает, что из-за нового закона о количественном ограничении выдаваемых банками кредитов могут активизироваться так называемые чёрные кредиторы, которые будут выдавать деньги под большие проценты.

Согласно новому закону, который вступит в силу с 1 января 2022 года, российский Центробанк на основании решения совета директоров сможет устанавливать "прямые количественные ограничения, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме займов указанного вида, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала".

Отмечается, что это необходимо для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования. Новый закон не будет касаться ипотеки, кредитов на предпринимательство, участия в долевом строительстве и автокредитов.

По словам Георгия Лунтовского, ограничения могут в первую очередь коснуться граждан с неофициальными доходами или с низким уровнем дохода, а также уже закредитованных. А если они потеряют доступ к займам банкам и микрофинансовых организаций, то это может привести к росту теневого рынка финансирования.

"Мы опасаемся, что из-за количественного ограничения займов активизируются "черные кредиторы", которые будут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу", — сказал Георгий Лунтовский "Известиям".

При этом он отметил, что кредитование может продолжиться за счёт легальных схем, которые не входят в круг ограничений — в частности, речь о рассрочке или лизинге.