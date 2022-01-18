Садальский напомнил обещание Назарбаева: "Пацан сказал — пацан сделал"

Станислав Садальский опубликовал кадры, на которых Нурсултан Назарбаев делает интересные заявления.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Instagram-аккаунте видео, снятое в конце 90-х годов государственным телеканалом "Хабар".

В своей речи более чем двадцатилетней давности лидер Казахстана уверял, что его властные полномочия закончатся в декабре 2000 года. Пообещал он следовать во всём Конституции. Глава нации с негодованием отверг возможную передачу власти "по наследству".

Назарбаев был президентом Казахстана до 20 марта 2019 года. Его дочери и ближайшее окружение играют ведущие роли в государственном устройстве.

Видео было смонтировано таким образом, что в конце речи Назарбаева появлялся Владимир Путин и начинал смеяться.

"Пацан сказал — пацан сделал. Обещания раздражают больше, чем откровенные отказы. Ну согласитесь⁉️" — подписал кадры заслуженный артист РСФСР.

Подписчики Садальского активно комментировали его пост.

"Пацан дал слово — пацан забрал слово"; "Дал слово — взял слово. Ему в наказание этот ролик надо крутить круглосуточно, особенно про дочерей понравилось. Приватизировали всю страну, совести нет у этих правителей"; "Честное лукавство и благородная хитрость правителя", — комментировали ролик фолловеры.

Ранее бывший лидер Казахстана Назарбаев после длительного молчания выступил с обращением к нации, в котором высказался о недавних массовых беспорядках в стране.

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