EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

"Единая Россия" и поправки в Конституцию обеспечили стабильность — Мясников

Общество

Теледоктор Александр Мясников перечислил положительные аспекты жизни в России на фоне массовых беспорядков в Казахстане.

"Единая Россия" и поправки в Конституцию обеспечили стабильность — Мясников

Мясников назвал происходящее в Казахстане трагическими событиями. Он отметил, что внешние потрясения несколько вытеснили всё, что происходило внутри нашей страны.

Медик напомнил, что на сентябрьских выборах партия "Единая Россия" подтвердила статус ведущей политической силы и получила конституционное большинство. Партия гражданского большинства, по словам врача, обеспечила стабильность.

""Единая Россия" не старалась убедить людей в том, что на нее можно положиться — она старалась доказать это наглядно, обезопасив людей от разочарований. В целом итоги выборов позволили сформировать в парламенте пятипартийную систему, обновить Госдуму и подтвердить несомненную легитимность парламентских выборов в России", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Телеведущий охарактеризовал Россию как социальное государство, опирающееся на традиционные ценности.

"Конституционный фундамент под это государство был заложен поправками в Конституцию, предложенных людьми. Таким образом, Россия окончательно обозначила собственные векторы развития, определяемые изнутри, а не предлагаемые извне, показала способность и силу сопротивляться стремительно захватывающей цивилизованный (пока) мир "новой морали" и "новым общеевропейским ценностям", — написал врач.

Медик подчеркнул, что это является прививкой против модных нынче революций и следующих за ними гражданских войн.

"Окончательный крах, полная маргинализация антироссийской оппозиции, лишение Хабаровска статуса "столицы протеста" в прошлом году подтвердили это лишний раз", — высказал свою точку зрения врач.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

UTV. Общественность отреагировала на рекламу за поправки в Конституцию
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы единая россия александр мясников
Новости
В РФ резко выросло суточное число заражений коронавирусом
Всемирный День снега отметят на "Роза Хутор"
Режиссёр Алла Сурикова опровергла слухи о своей госпитализации
Глава СНБО Данилов: Украина хотела бы получать от Запада ещё больше оружия
Петербург ждет молодого и готового к реформам губернатора
"Единая Россия" и поправки в Конституцию обеспечили стабильность — Мясников
Эксперт объяснил, почему Назарбаев сделал свой антироссийский выбор
В Германии призвали не совмещать украинский вопрос и "Северный поток-2"
Николаев выложил неудачное фото Пугачёвой
Нервная система Зеленского была расшатана из-за судов с бывшей женой
Последние материалы
Как ускорить метаболизм: лайфхаки от диетолога
В РФ резко выросло суточное число заражений коронавирусом
Всемирный День снега отметят на "Роза Хутор"
Режиссёр Алла Сурикова опровергла слухи о своей госпитализации
Глава СНБО Данилов: Украина хотела бы получать от Запада ещё больше оружия
Петербург ждет молодого и готового к реформам губернатора
"Единая Россия" и поправки в Конституцию обеспечили стабильность — Мясников
Эксперт объяснил, почему Назарбаев сделал свой антироссийский выбор
В Германии призвали не совмещать украинский вопрос и "Северный поток-2"
Николаев выложил неудачное фото Пугачёвой
Популярное
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Мир. Новости мира
Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии: "Я за дружбу"
Бывший СССР
Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана
Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов Василий Амирджанов Драпеко предложила удивить мир российским киногероем Василий Амирджанов Ирина Шлионская Новый детектор выявит ложь по мимике Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Здоровье
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников