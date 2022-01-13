"Единая Россия" и поправки в Конституцию обеспечили стабильность — Мясников

Теледоктор Александр Мясников перечислил положительные аспекты жизни в России на фоне массовых беспорядков в Казахстане.

Мясников назвал происходящее в Казахстане трагическими событиями. Он отметил, что внешние потрясения несколько вытеснили всё, что происходило внутри нашей страны.

Медик напомнил, что на сентябрьских выборах партия "Единая Россия" подтвердила статус ведущей политической силы и получила конституционное большинство. Партия гражданского большинства, по словам врача, обеспечила стабильность.

""Единая Россия" не старалась убедить людей в том, что на нее можно положиться — она старалась доказать это наглядно, обезопасив людей от разочарований. В целом итоги выборов позволили сформировать в парламенте пятипартийную систему, обновить Госдуму и подтвердить несомненную легитимность парламентских выборов в России", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Телеведущий охарактеризовал Россию как социальное государство, опирающееся на традиционные ценности.

"Конституционный фундамент под это государство был заложен поправками в Конституцию, предложенных людьми. Таким образом, Россия окончательно обозначила собственные векторы развития, определяемые изнутри, а не предлагаемые извне, показала способность и силу сопротивляться стремительно захватывающей цивилизованный (пока) мир "новой морали" и "новым общеевропейским ценностям", — написал врач.

Медик подчеркнул, что это является прививкой против модных нынче революций и следующих за ними гражданских войн.

"Окончательный крах, полная маргинализация антироссийской оппозиции, лишение Хабаровска статуса "столицы протеста" в прошлом году подтвердили это лишний раз", — высказал свою точку зрения врач.

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