Симоньян ответила на оправдания министра Казахстана: "А вы дайте нам интервью"

Глава RT Маргарита Симоньян недоверчиво отнеслась к "переобувшемуся" министру информации Казахстана, который оправдался за все свои прошлые выпады против РФ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аскара Умарова министром информации и общественного развития республики. В России тут же вспомнили все "русофобские" высказывания политика.

Умаров поспешил сгладить все свои резкие высказывания против России. Умаров заявил, что не является тем, кем его пытаются представить.

"На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам как, например, День Победы и т. д." — отметил новоиспечённый министр.

Симоньян уверена, что Умаров должен в интервью RT ответить за всё, что говорил негативного в адрес России.

"Аскар Куанышевич, а вы дайте нам интервью и опровергните все мерзкие инсинуации", — предложила журналистка в своём Telegram-канале.

Подписчики Симоньян поделились своим мнением на этот счёт.

"Видимо, редкий хамелеон. Новая должность обязывает попридержать язык, а он уже им намолотил с три короба. Беда. Как же теперь отбелить репутацию и вернуть рукопожатность?"; "Марго права, пусть он четко определиться с кем он, чтобы Россия знала, помогать ли им", — писали в Сети.

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