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Автор Елена Былкина

Симоньян отреагировала на назначение "русофобского" министра в Казахстане

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян припомнила новому министру информации Казахстана все выпады против России и Путина.

Симоньян отреагировала на назначение "русофобского" министра в Казахстане

"А вот кого только что назначили министром информации Казахстана", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Далее Симоньян приводит высказывания Аскара Умарова, которого сегодня официально назначили министром информации и общественного развития республики.

"С русскими проблемами языка и культуры — в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора;

"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?;

"При Путине взяли верх манипулирующие проблемами русских в Казахстане реваншисты. А здравые и конструктивные силы, которые понимают, что Россия не должна мешать казахским националистам, не формируют общественный климат", — приводит антироссийские речи Умарова, который до сегодняшнего дня являлся заместителем министра информации Казахстана.

Симоньян сделала лаконичный вывод из данного назначения.

"Ч.Т.Д." — написала телеведущая (аббревиатура — "что и требовалось доказать").

Умарова называют ведущим идеологом и пропагандистом русофобской идеологии и политики в Казахстане. Его назначение на эту должность подписчики Симоньян восприняли как плевок в сторону России.

"А для чего там Российские войска? Для чего помогать откровенным русофобам? Или это такое спасибо от Такаева?;

"Спасли бая под именем Токаев, а он в ответ плюнул";

"Извините, и как это понимать? Миротворцы не успели уйти, а уже началось — и вашим и нашим", — возмущались в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин маргарита симоньян касым-жомарт токаев
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