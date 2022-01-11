Главный редактор RT Маргарита Симоньян припомнила новому министру информации Казахстана все выпады против России и Путина.

"А вот кого только что назначили министром информации Казахстана", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Далее Симоньян приводит высказывания Аскара Умарова, которого сегодня официально назначили министром информации и общественного развития республики.

"С русскими проблемами языка и культуры — в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора;

"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?;

"При Путине взяли верх манипулирующие проблемами русских в Казахстане реваншисты. А здравые и конструктивные силы, которые понимают, что Россия не должна мешать казахским националистам, не формируют общественный климат", — приводит антироссийские речи Умарова, который до сегодняшнего дня являлся заместителем министра информации Казахстана.