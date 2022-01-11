Главный редактор RT Маргарита Симоньян припомнила новому министру информации Казахстана все выпады против России и Путина.
"А вот кого только что назначили министром информации Казахстана", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Далее Симоньян приводит высказывания Аскара Умарова, которого сегодня официально назначили министром информации и общественного развития республики.
"С русскими проблемами языка и культуры — в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора;
"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?;
"При Путине взяли верх манипулирующие проблемами русских в Казахстане реваншисты. А здравые и конструктивные силы, которые понимают, что Россия не должна мешать казахским националистам, не формируют общественный климат", — приводит антироссийские речи Умарова, который до сегодняшнего дня являлся заместителем министра информации Казахстана.
Симоньян сделала лаконичный вывод из данного назначения.
"Ч.Т.Д." — написала телеведущая (аббревиатура — "что и требовалось доказать").
Умарова называют ведущим идеологом и пропагандистом русофобской идеологии и политики в Казахстане. Его назначение на эту должность подписчики Симоньян восприняли как плевок в сторону России.
"А для чего там Российские войска? Для чего помогать откровенным русофобам? Или это такое спасибо от Такаева?;
"Спасли бая под именем Токаев, а он в ответ плюнул";
"Извините, и как это понимать? Миротворцы не успели уйти, а уже началось — и вашим и нашим", — возмущались в Сети.
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