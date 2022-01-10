Онищенко: в школах должно быть обязательное тестирование на наркотики

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал введение обязательного тестирования на наркотики в школах. По его мнению, это даст больше шансов на возвращение таких учеников к нормальной жизни, пишет NEWS.ru.

В разговоре санврач сказал, что нужно определить разумный механизм тестирования.

"Первое, что нужно, — это неинвазивный способ диагностики. Второе: поскольку речь идёт о детях, то нужно согласие родителей, третье — при любом исходе этого обследования право на медицинскую тайну: никто не должен разглашать результаты тестирования", — сказал Онищенко.

По его словам, вопрос проверки школьников на наркотики нужно тщательно обсудить, обозначить группы риска. Кроме того, нужно определиться с тем, всех ли учеников проверять или выборочно.

"Вопрос в том, нужно ли тотальное тестирование или выборочное, определение групп риска, всё это перед принятием решения нужно тщательно взвесить", — подчеркнул бывший главный санитарный врач.

С инициативой сделать тестирование на наркотики обязательным в школах выступил заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Вопрос обсудят в Госдуме в начале весенней сессии.

Осенью прошлого года депутат предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести психологические тесты для школьников. Он считает, что проверка на наркотики и психологическое тестирование поможет избежать насилия в учебных заведениях.