Умер автор песни "Пусть бегут неуклюже" Александр Тимофеевский

Поэт и писатель Александр Тимофеевский, придумавший песню крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже", скончался в возрасте 88 лет. Об этом трагическом событии написал киновед Сергей Капков.

"Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека", — написал Капков на своей странице в Facebook.

Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. После окончания сценарного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии он работал редактором на киностудии "Союзмультфильм", где занимался написанием сценариев и песен к мультипликационным фильмам. В частности, он написал текст песни крокодила Гены из мультфильма "Чебурашка".

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