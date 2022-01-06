Советский и российский актёр театра и кино Михаил Бычков умер в возрасте 71 года, сообщила "Комсомольская правда", сославшись на родственников артиста.
По словам сына Бычкова, отец отметил Новый год вместе с семьёй, и за столом почти не употреблял алкогольные напитки, выпил только бокал шампанского в полночь.
Утром 1 января тело актёра обнаружила жена, которая вызвала "скорую помощь". Медики констатировали смерть 71-летнего мужчины по естественным причинам.
Широкая публика помнит Бычкова по ролям в таких фильмах, как
За свою карьеру артист сыграл в 50 фильмах и 70 спектаклях.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.