Умер актёр из фильма "Кин-дза-дза"

Советский и российский актёр театра и кино Михаил Бычков умер в возрасте 71 года, сообщила "Комсомольская правда", сославшись на родственников артиста.

По словам сына Бычкова, отец отметил Новый год вместе с семьёй, и за столом почти не употреблял алкогольные напитки, выпил только бокал шампанского в полночь.

Утром 1 января тело актёра обнаружила жена, которая вызвала "скорую помощь". Медики констатировали смерть 71-летнего мужчины по естественным причинам.

Широкая публика помнит Бычкова по ролям в таких фильмах, как

"Кин-дза-дза!",

"Покровские ворота",

"Двенадцать стульев",

"Борис Годунов".

За свою карьеру артист сыграл в 50 фильмах и 70 спектаклях.

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