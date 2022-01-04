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Автор Светлана Нерадовская

Священник рассказал, когда следует ждать окончания пандемии

Общество

По мнению кандидата биологических наук, священника, возглавляющего группу по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии, Владимира Духовича, нынешняя пандемия коронавируса является наказанием людям, которое послано им Богом за то, что они отошли от него. По его мнению, пандемия завершится, когда люди поймут это и покаются.

Священник рассказал, когда следует ждать окончания пандемии

Как пишет РИА Новости, священник убеждён, что, наслав на людей пандемию, Бог хочет показать им, что может произойти, когда человеческий род отворачивается от него. Он напомнил, что подобное уже не раз происходило в истории.

"Так было на протяжении всей библейской истории: как только богоизбранный народ отворачивался от Бога, следовало наказание. Отход от Бога в том, что во главу угла люди вместо него поставили себя и свои страсти. И надо понимать, что Бог наказывает, чтобы вразумить! Поэтому когда люди поймут, что без вины наказания не бывает, и покаются в том, что отошли от Бога, пандемия закончится", — заверил Духович.

Ранее священник объяснял, что опасны не QR-коды, а свои собственные грехи, которые, по его словам, проявляются в "безразличии к ближним, то есть в наплевательском отношении к вакцинации и санитарным требованиям".

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Пандемия, перепись и покаяние..Протоиерей Андрей Ткачёв.
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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