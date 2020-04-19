Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Свято-Благовещенскую Ляденскую церковь и возмутился тем, что из-за коронавируса люди переживают за здоровье и не посещают храмы.
"Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики… Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", — цитирует его БЕЛТА.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.