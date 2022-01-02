Украинцы устроили травлю футболисту за новогоднее поздравление друзьям из России

Граждане Украины сочли оскорблением и предательством тот факт, что бывший игрок молодёжной украинской сборной по футболу и бывший член российской команды "Амкар" Олег Мищенко поздравил своих одноклубников из России с Новым годом. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщениям украинской прессы, поводом для травли украинского футболиста стал размещённый им в Instagram ролик. В опубликованном видео демонстрируется фрагмент традиционного новогоднего обращения президента Владимира Путина к гражданам России. Олег Мищенко добавил в ролик подпись "С Новым годом, братья!", поздравив таким образом своих бывших российских одноклубников из "Амкара".

После публикации новогоднего поздравления Instagram закрыл страницу Мищенко ввиду большого количества жалоб. Тем не менее новогоднее поздравление украинского спортсмена уже успело стать достоянием общественности благодаря растиражированному в СМИ скриншоту.

Из-за своего новогоднего поздравления Мищенко начал подвергаться оскорблениям. Некоторые украинские СМИ назвали опубликованный им ролик с обращением к российским друзьям "позором" и "предательством".

От самого украинского спортсмена пока не поступало никаких комментариев по этому поводу.

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