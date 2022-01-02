EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Украинцы устроили травлю футболисту за новогоднее поздравление друзьям из России

Общество

Граждане Украины сочли оскорблением и предательством тот факт, что бывший игрок молодёжной украинской сборной по футболу и бывший член российской команды "Амкар" Олег Мищенко поздравил своих одноклубников из России с Новым годом. Об этом пишет РИА Новости.

Украинцы устроили травлю футболисту за новогоднее поздравление друзьям из России

По сообщениям украинской прессы, поводом для травли украинского футболиста стал размещённый им в Instagram ролик. В опубликованном видео демонстрируется фрагмент традиционного новогоднего обращения президента Владимира Путина к гражданам России. Олег Мищенко добавил в ролик подпись "С Новым годом, братья!", поздравив таким образом своих бывших российских одноклубников из "Амкара".

После публикации новогоднего поздравления Instagram закрыл страницу Мищенко ввиду большого количества жалоб. Тем не менее новогоднее поздравление украинского спортсмена уже успело стать достоянием общественности благодаря растиражированному в СМИ скриншоту.

Из-за своего новогоднего поздравления Мищенко начал подвергаться оскорблениям. Некоторые украинские СМИ назвали опубликованный им ролик с обращением к российским друзьям "позором" и "предательством".

От самого украинского спортсмена пока не поступало никаких комментариев по этому поводу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Путин поздравляет россиян с Новым годом 2022. Новогоднее обращение президента России
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия украина фк амкар
Новости
Первый ввозной случай заражения "омикроном" выявлен в Карелии
В Госдуме не одобряют выплату регулярных пособий безработным
Украинцы устроили травлю футболисту за новогоднее поздравление друзьям из России
Солдатам НАТО приказали имитировать активность у границ России
Google выдаёт неожиданный результат на запрос: "Сколько лет придурку"
Канадского дипломата в Сети назвали "лжецом" за его слова о Путине
Назван виновный в смерти артиста Большого театра, погибшего прямо на сцене
Скандал в Ирландии: премьер обвинил оппозицию в... недостаточной критике Путина
В "Газпроме" рассказали о рекордах 2021 года
Путин и Эрдоган обсудили по телефону предложения РФ по гарантиям безопасности
Последние материалы
Украинцы устроили травлю футболисту за новогоднее поздравление друзьям из России
Солдатам НАТО приказали имитировать активность у границ России
Google выдаёт неожиданный результат на запрос: "Сколько лет придурку"
Канадского дипломата в Сети назвали "лжецом" за его слова о Путине
Назван виновный в смерти артиста Большого театра, погибшего прямо на сцене
Скандал в Ирландии: премьер обвинил оппозицию в... недостаточной критике Путина
В "Газпроме" рассказали о рекордах 2021 года
Путин и Эрдоган обсудили по телефону предложения РФ по гарантиям безопасности
Экс-генпрокурор Украины заявил об опасности переговоров Зеленского с Путиным
Премьер-министр Финляндии допустила возможность ступления страны в НАТО
Популярное
Зарубежный
Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича

Сердючка рассказала о дорогом подарке Абрамовича.

Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича
Ушла из жизни режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай
Шоу-бизнес
Ушла из жизни режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай
Общество
В Госдуме пригрозили хоккеистам наказанием за непотребства
Новости Санкт-Петербурга
1 января Петербург превратился в помойку
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"
Шоу-бизнес
Звёзды показали себя на утро после встречи Нового года
Запашного упрекнули в том, что он не уследил за тигром
Шоу-бизнес
Запашного упрекнули в том, что он не уследил за тигром
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников