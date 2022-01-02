Россияне, которых сократили на работе, смогут выйти на пенсию на два года раньше

С 1 января 2022 года вступил в свою силу закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности.

Так, документ предусматривает уволенным по сокращению штатов или в связи с ликвидацией организации, может назначаться пенсия, если до необходимого возраста им оставалось не более двух лет.

Кроме того, рассчитывать на сокращение срока могут люди, у которых есть страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, пишет ТАСС.

Для того чтобы оформить выход на пенсию, никаких заявлений писать не нужно. Из центров занятости всю информацию по сокращённым гражданам будут автоматически направлять в Пенсионный фонд. И ведомство будет уже самостоятельно назначать выплаты.

Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсий — человеку не нужно будет писать заявление для получения повышенных выплат.

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