Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%

В России на 5,9% проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров.

В среднем они выросли до 18 521 рубля. Индексация затрагивает порядка 30 миллионов граждан, сообщает ТАСС.

В 2022 году расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том числе по старости, составят свыше 1 триллиона рублей.

С 1 января 2023 года пенсии проиндексируют на 5,6%, с 1 января 2024 года – на 5,5%. Согласно прогнозу Пенсионного фонда России, в следующем году пенсия вырастет до 19 476 рублей, а в 2024-ом – до 20 469 рублей.

Ранее президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявлял, что инфляция по итогам 2021-го может превысить 8%. Он поручил правительству РФ выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, но конкретных решений по этому вопросу ещё не было.

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