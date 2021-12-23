"Идите вы... немедленно!": самые важные заявления Путина

В Москве, в Манеже, прошла очередная, 17-я по счёту, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Она началась в полдень, и в отличие от предыдущих мероприятий подобного рода без обычного в таких случаях краткого "вступительного слова", где Путин подводил определённые краткие итоги прошедшего года и говорил о планах на будущее. На этот раз президент предложил журналистам сразу же перейти к вопросам.

Российская экономика: последствия пандемии коронавируса

Первый вопрос, естественно, был про коронавирус и то, какие последствия пандемии российская экономика ощутила за эти годы.

Путин отметил, что "наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми ограничениями, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира".

При этом, по словам президента, "рост ВВП по итогам года в России ожидается 4,5%. Рекордные показатели по стройке — 90 млн квадратных метров… России удалось не допустить роста безработицы. Наоборот, она даже понизилась с 4,6 до 4,3%".

При этом, однако, не обошлось и без определённых трудностей. "Снизилась продолжительность жизни — было 71,5 года, стало 70,1", — отметил глава государства.

Общий экономический спад составил около трёх процентов, но правительство, работу которого глава государства оценил как удовлетворительную, продолжает преодолевать последствия этого спада.

Продолжая тему экономических проблем, Путин отметил: "Инфляция ожидается на уровне 8%. Это гораздо больше, чем прогнозировали, но всё равно рост реальных доходов, по предварительным данным, составит хотя и не у всех, но 3,5%".

Одновременно с этим выросли международные резервы с 595 до 625,5 млрд долларов, растёт ФНБ. Также на 4% сократился внешний долг Российской Федерации.

Что касается собственно эпидемиологии, то про появление "омикрона" все уже в курсе, а российские учёные работают с новым штаммом непосредственно в ЮАР, где новая разновидность "ковида" и появилась.

Демография — главный вызов

Следующее, что отметил президент, — это главные для России вызовы в перспективе ближайших лет. И одним из основных Путин назвал демографию:

"Обостряется одна из важнейших проблем и главных задач — в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, и с экономической — рабочих рук не хватает".

По словам Путина, "сейчас в России живут чуть больше 81 млн человек в работоспособном возрасте. И этого мало". Как и в принципе население в 146 млн глава государства считает совершенно недостаточным для такой страны, как Россия.

В этой связи драйверами роста экономики Путин назвал

"сбережение народа,

развитие инфраструктуры

и повышение производительности труда".

Президент подчеркнул, что "500 млрд рублей у нас идёт на развитие инфраструктуры напрямую, затем по нацпроектам 260 млрд и на следующий год, по-моему, 460 млрд. Из ФНБ 2,5 трлн рублей в целом".

"Мы знаем, что надо делать. Ресурсы предусмотрены и выделяются ритмично. Они у нас есть. Важно добиться максимальной отдачи от каждого рубля", — отметил президент.

Вакцинация против коронавируса

Возвращаясь к теме вакцинации, глава государства подчеркнул, что темпы её в России недостаточны: "В стране 59,4% жителей сделали прививки либо переболели COVID-19. Этого недостаточно, коллективный иммунитет должен быть под 80%", — отметив при этом рост расходов федерального бюджета на систему ОМС и систему здравоохранения в целом.

"Рост очевидный. Больше того, планировали 3,6 млрд рублей на здравоохранение из двух источников, а в этом году выйдем на цифру около 3,9-4 млрд. В этом году запланировали четыре, но явно будет больше", — резюмировал президент.

Социальные обязательства государства

Далее Путина спросили про социальные обязательства государства перед населением.

Глава государства заявил, что в стране был принят "целый набор мер на 4,5 трлн рублей в прошлом году — всё было нацелено на то, чтобы напрямую людей поддержать или поддержать их через бизнес".

При этом Путин напомнил про адресный характер поддержки населения: "Даже в условиях пандемии, когда власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, они не просто выдавали деньги абы как и абы кому, а нацеливались на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения, например, семей с детьми младшего возраста".

Говоря о региональной активности в деле как помощи, так и по вводу ограничительных мер, глава государства напомнил:

"По нашему пути пошли очень многие страны. Страна большая, ситуация в разных регионах разная, поэтому при общем руководстве из федерального центра нам нужно отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию. Разве можно сравнить Чукотку и Москву? Разные совершенно вещи, разная эпидемиологическая ситуация. Что-то можно было сделать точнее, но в целом регионы не боялись брать на себя ответственность".

Развитие регионов России

Следующий вопрос был, собственно, про то самое развитие, которое заложено в бюджете. Президент заявил, что "у нас города малые и большие развиваются энергично, но прежде всего мы должны уделить внимание развитию малых городов. Прежде всего внимание — развитию инфраструктуры, связанности территорий. Это один из драйверов роста, в который предполагаем вложить колоссальные ресурсы".

Ограничительные меры в связи с коронавирусом

От экономики вновь перешли к теме коронавируса. Путина спросили про ограничительные меры, на что он ответил:

"Дело совершенно не в какой-то политической воле. Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути — с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость определённых мер".

Иными словами, глава государства выступил против жёстких принудительных мер в деле вакцинации населения.

Иноагенты в России

С темы коронавируса резко перешли на тему иностранных агентов. Так, журналисты BBC поинтересовались у Путина темой иностранных агентов, судьбой Навального* (которого якобы отравили) и его ФБК.

Президент напомнил:

"Россию нельзя победить, её только можно развалить изнутри. Что и было сделано в 90-е. А кто это сделал? Те, кто обслуживал чужие интересы. Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли официальные запросы: дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного. Предложили, чтобы туда приехали наши специалисты, я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ — ноль. Ну как это объяснить? Молчание. Если нечего ответить, об этом не нужно говорить".

Говоря про статус иностранных агентов, президент подчеркнул: "Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы организации ясно и чётко заявили об источниках финансирования этой деятельности".

Что касается самого закона, то его "придумали не в России, а на Западе ещё в 30-е годы и он действует по сей день. 0,04% организаций признаны нежелательными что за рубежом, что в России".

"Красные линии"

Далее был задан вопрос о "красных линиях", которые Россия очертила перед Западом, в том числе и по вопросу Украины.

Путин напомнил:

"Что произошло в 2014 году? Госпереворот, кровавый, людей убивали и сжигали. Победа оппозиции была неминуема. Но зачем это сделали? После этого возник Крым, но как мы могли отказать Севастополю и Крыму, отказать им в защите и не взять под свое крыло?"

При этом глава государства рассказал, что лично просил тогдашнего президента Украины Петра Порошенко не начинать военных действий на Донбассе: "Он: "Да-да", — и начал".

Также Путин отметил:

"Мы вынуждены были что-то делать в 14-м году. Так как возник кризис. Хорошо. Дважды украинские власти попробовали решить вопрос силой. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чём? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории. Говорят, Россия должна выполнять соглашения. Мы согласны".

Владимир Путин о НАТО

Что касается Североатлантического альянса в целом, то глава России заявил: "Без всяких хитростей мы прямо поставили вопрос: никакого движения на восток быть не должно. Мяч на их стороне. В целом пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдёт по этому пути".

О деструктивном контенте в интернете

Далее в привязке к теме воспитания детей у президента спросили о деструктивном контенте в Сети, на что глава государства ответил следующее:

"Всё, что происходит в интернете, должно подчиняться общим юридическим и моральным правилам бытия. Свободу распространения информации подавлять нельзя, нужна "золотая середина". У нас сто с лишним серьёзных преступлений предотвращено в учебных заведениях. Просто поток идет. Отсюда и требования к "приземлениям" платформ, чтобы они открывали свои представительства, подчинялись национальным законам".

При этом российский лидер подчеркнул, что это "проблема, насущная для всех стран, не только для России. В конгресс (США) зовут представителей "Фейсбука". Для соцсетей это бизнес — "деньги любой ценой". Корпорации уходят от национального контроля, о детях не думают. Отсюда и негативные проявления".

Нападёт ли Россия на Украину

От детей и соцсетей тема вновь перешла на Украину. Так, журналистка издания Sky News потребовала от президента гарантий того, что Россия не нападёт на Украину.

Путин ответил следующим образом:

"Это США со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге уже находятся. Разве это избыточное требование — не ставить больше никаких ракет у нашего дома? Как бы американцы отнеслись, если бы мы на границе с Канадой или Мексикой поставили свои ракеты? У них что, не было территориальных вопросов? А кому раньше Калифорния принадлежала? А Техас?"

Проводя дальнейший экскурс в историю, российский лидер напомнил:

"Вот смотрите, ещё в 1918 году один из помощников президента США Вудро Вильсона сказал: "Всему миру будет спокойнее, если на территории огромной России появится государство Сибирь и ещё четыре в европейской части". В 1991 году мы себя разделили, но европейским партнёрам этого мало. Но даже после развала СССР у нас осталось 146 млн — и это слишком много.

Советский Союз всё сделал, чтобы выстроить нормальные отношения с США и Западом. На наших объектах военного цикла сидели специалисты американских служб, ходили туда на работу каждый день, в правительстве работали советники и кадровые сотрудники ЦРУ. Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать?"

Также российский лидер подчеркнул: "Гарантии должен дать Запад, и немедленно, а не забалтывать это десятилетиями".

О здравоохранении в России

После внешней политики вновь прозвучала тема медицины. У президента спросили о плановой медицинской помощи "нековидным" больным.

Глава государства отметил: "Плановая помощь, действительно, в первый период борьбы с "ковидной" инфекцией пострадала.

Необходимо было перепрофилировать ряд лечебных заведений, чтобы освободить койки. Второе — набрать необходимое количество врачей и даже перепрофилировать их для борьбы с "ковидом".

По словам российского лидера, "одно из направлений работы сейчас — восстановление после "ковида". Сегодня оно работает не так эффективно, как бы хотелось. Диспансеризацию прошли около миллиона человек, нет системной работы".

"В целом удалось собрать в кулак все силы и эффективно противостоять всем угрозам", — резюмировал президент.

О "Газпроме" и энергокризисе

Далее прозвучал вопрос про "Газпром" и опасения на Западе о том, что Россия монополизирует европейский газовый рынок.

По словам президента, такие заявления не соответствуют действительности:

"Мы не единственные поставщики на рынке. Но мы единственные расширяем поставки. Я вижу эти обвинения (в том), что "Газпром" на забронировал трафик по маршруту Ямал — Европа. Это переходит все границы. Это происходит потому, что покупатели не выставили заявок на покупку. А что они начали делать? В реверсном режиме включили этот маршрут, из Германии в Польшу, и несколько дней качают".

При этом Путин напомнил, что "Газпром", работая по долгосрочным контрактам, предоставляет "голубое топливо" по цене в четыре-семь раз дешевле, чем на спотовых рынках Европы.

О Союзном государстве

Далее последовал вопрос о Союзном государстве с Белоруссией и реальных результатах по созданию такового.

По словам Владимира Путина, "сейчас у нас речь идёт о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство".

Президент подчеркнул:

"Знаете, это же не манна небесная, с неба сразу всё не повалится. Мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции ещё гораздо ниже, чем в ЕС, несравнимо (ниже). Мы не говорим даже о единой валюте, это вопрос будущего. Но нам сначала надо синхронизировать законодательство".

О пытках в тюрьмах

Далее прозвучал вопрос от Ксении Собчак о пытках в российских тюрьмах и информированности президента по данному вопросу. По словам Владимира Путина, "надо опираться на полноценное, добросовестное расследование. Дать понять, что наказание будет неизбежно".

Также Путин подчеркнул, что на текущий момент по данным инцидентам активно расследуются 17 уголовных дел, а ещё "десятки сотрудников уволены" и по ним также возбуждены уголовные дела.

Заказные убийства

Следом был вопрос про расследование убийств Бориса Немцова и Анны Политковской. Владимир Путин завил:

"Я всё делал, чтобы раскрыть эти преступления. Соответствующие приказы были сделаны. За совершённые преступления сидят люди. Есть мнение, что это не заказчики. Но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Сделали всё, чтобы изобличить виновных. Некоторые из них в ходе задержания погибли".

Украина и Донбасс

Следом прозвучал вопрос про будущее Донбасса в контексте Минских соглашений и того, как Россия планирует вести диалог с Украиной.

Глава России подчеркнул, что "с нынешней властью на Украине работать невозможно. А тех, кто хочет работать с Россией, уничтожают".

Говоря о позиции нашей страны, президент отметил:

"Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Но как можно выстроить, с учётом того, что они делают? Мы готовы работать с теми силами, которые бы хотели выстроить отношения с Россией. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции, что противоречит законам Украины, и просто убийства на улицах".

При этом, по мнению Путина, "будущее Донбасса" в первую очередь должны определять люди, которые там живут.

Проблема деторождения в России

Проблема демографии вновь прозвучала, на этот раз от представителей телеканала "Спас". Говоря о проблеме деторождения в России, президент отметил:

"Наша задача в том, чтобы выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства — от рождения до окончания школы. Мы на каждом шаге примем меры поддержки, закроем разрывы в перспективе полутора лет. Надеемся, что это сыграет положительную роль.

Что касается духовной составляющей, то… карьера и благосостояние важны, но понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия, должно постепенно, спокойно, без навязывания извне внедряться в сознание людей. Нужно показывать все положительные стороны большой и дружной семьи, показывать, какое это счастье — иметь детей".

"Культура отмены"

Далее прозвучал вопрос о "культуре отмены" на Западе и о том, не проникнет ли эта система новой этики в Россию. На это Путин ответил:

"Эта карета пойдёт неизбежно. Так же, как и пандемия. И нам от этого никуда не деться, просто надо искать эффективное противоядие".

По словам президента, "сила в том, что в России люди научились с уважением относиться друг к другу, к основам духовной культуры. У всех народов Российской Федерации есть моральная защита от такого мракобесия. Да пусть они там делают, что хотят. Мы должны брать всё самое лучшее, быть на марше, лидером в технологиях, в экономике. Но, надеюсь, что у наших народов хватит глубинных иммунных систем защиты. А бороться с этим нужно не окриками и обвинениями, а поддержкой традиционных ценностей".

Почему в Крым не приходят российские сотовые операторы

Был вопрос и от крымских журналистов о том, почему на полуостров не приходят крупные российские операторы сотовой связи.

Путин ответил, что связано такое положение с западными санкциями и подчеркнул:

"Странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то зачем крымчан дополнительно наказывать? Ответ один — плевать они хотели на крымчан, на демократию".

Бойкот Олимпиады в Китае

Спросили Путина и о бойкоте со стороны США грядущей Олимпиады в Китае.

Российский лидер усмотрел в этом часть геополитических процессов:

"Цель одна — не дать поднять голову конкурентам. Вот зачем расширять НАТО на восток? Был такой деятель из СДПГ Эгон Бар, он предложил создать новую систему безопасности, равную для всех, с участием Канады, США и России. Он говорил: "Если мы этого не сделаем, виртуальная берлинская стена будет двигаться дальше на восток". Именно так всё и произошло. Почему? Это попытка сдерживать. Так же, как и использование спорта в политических целях. Им не сдержать Китай, он неизбежно станет первой экономикой мира".

Про пенсии

Ещё один вопрос вновь был социальным. Путина спросили о том, планируется ли дополнительная индексация пенсий, поскольку они значительно ниже инфляции.

Путин отметил, что правительство сделает для этого всё, поскольку государство должно выполнять обещания, данные ранее.

Отдельно глава государства отметил повышение выплат представителям силовых ведомств.

О свободе в творчестве

Следом был вопрос о допустимой свободе в творчестве в связи с законами об оскорблении чувств граждан.

Путин подчеркнул, что "без свободы нет движения вперёд, нас ждёт печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Но нужно понимать, что эта свобода вступает в определённое противоречие, когда сталкивается со свободой другого человека".

Россия и Афганистан

Далее был задан вопрос о взаимоотношениях России и Афганистана. Российский лидер заявил:

"Хотелось бы, чтобы ситуация в регионе была стабильной. Для России это не праздный вопрос: власти опасаются проникновения экстремистов в пограничные среднеазиатские республики и распространения афганских опиатов.

В вопросе признания нужно исходить из реалий. Помочь же афганскому народу должны те страны, которые нанесли ему наибольший урон. Например, можно было бы разморозить денежные резервы".

Личные вопросы

Финальным вопросом было, хватает ли личного общения президенту. Путин ответил, что общения вполне хватает

На вопрос о том, следит ли он за популярными блограми, президент пошутил, что с тех пор, как перестал быть директором ФСБ, "ни за кем не следит".

В завершение четырёхчасовой пресс-конференции президент поздравил всех с Новым годом.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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