Латвийский депутат назвала ситуацию с вакциной – неразберихой

Экс-министр благосостояния Латвии и депутат Сейма Рамона Петравича назвала текущую ситуацию с вакциной — неразберихой.

Она рассказала, что на днях на заседании она задавала вопросы министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу: сколько у нас в Латвии на "складах" есть вакцин? Сколько привилось людей? И как много тех, кто получил четвертую вакцину?

При этом её удивил ответ — министр здравоохранения поинтересовался, откуда у депутата информация о четвертой вакцине.

"Позвольте, в латвийских СМИ достаточно подобной информации, да и в социальных сетях хватает информации! Мы же не в лесу живем, общаемся друг с другом! Я долго задавала министру вопросы и выяснила следующее: правительство решило закупить более 4 миллионов вакцин! Вы только вдумайтесь! Зачем столько много? В стране менее двух миллионов: число латвийцев сокращается с каждым годом", — поделилась Рамона Петравича с argumenti. ru.

Из всего этого депутат сделала вывод, что скоро латвийские чиновники будут "бегать" по Африке с "дозой" и предлагать её.

Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что нужно 100 дней, чтобы создать вакцину против “омикрона”.

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