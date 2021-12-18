Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет оказалась низкой

Эффективность двух доз вакцины Pfizer от COVID-19 в отношении детей от 2 до 5 лет оказалась не такой высокой, как ожидалось. Исследователи собираются изучить, какое влияние на эту возрастную группу окажет третья доза препарата. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-релизе компании говорится, что после прививки второй дозой препарата, сделанной разным возрастным группам, у них был взят анализ иммуногенности.

"По сравнению с популяцией от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от 6 до 24 месяцев, но не для группы от 2 до 5 лет при этом анализе", — значится в сообщении компании.

Для прививки детям в возрасте менее 5 лет использовалась одна десятая часть дозы для взрослых — три микрограмма вакцины.

"Решение исследовать применение третьей дозы в 3 микрограмма для детей от 6 месяцев до 5 лет отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу для максимизации профиля безопасности", — пояснили в компании.

Если испытания окажутся успешными, Pfizer подаст заявку для получения разрешения на экстренное использование вакцины для детей в первом полугодии 2022 года.

Вакцина Pfizer в ноябре уже была одобрена регулятором США для применения на детях 5-11 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.