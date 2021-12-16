Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"

Исследователи выяснили, что от штамма COVID-19 "омикрон" могут спасти не все вакцины. Названы вакцины, показавшие полное бессилие против мутирующего вируса.

Как сообщает Пятый канал, полную бесполезность в результате исследования показала вакцинная продукция компании Johnson&Johnson и Pfizer.

В ВОЗ страшатся нового штамма, так как он показывается рекордную скорость распространения по миру — каждые два дня число пациентов с "омикроном" умножается вдвое.

"По словам вирусологов, далеко не все вакцины смогут защитить от омикрона. В том числе препарат компании Johnson&Johnson практически не вырабатывает антител к новому штамму. А вакцина Pfizer защищает от омикрона в 20 раз хуже, чем от других штаммов", — гласит информация телеканала.

По данным учёных, из-за омикрон-штамма участятся случаи госпитализации, а также летальные исходы.

Ранее доктор Мясников настоятельно рекомендовал всем вакцинироваться и ревакцинироваться "Спутником V", не дожидаясь очередной волны коронавируса.

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