Вирусолог: нужно 100 дней, чтобы создать вакцину против “омикрона”

Насколько "омикрон" опаснее предыдущих штаммов, как на его заразность влияет наличие 62 мутаций и возможно ли искусственное происхождение "омикрона", рассказал Pravda.Ru вирусолог, специалист по вакцинам, доктор медицинских наук, профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Более заразный, но менее опасный

— Анатолий Давидович, чем штамм "омикрон" качественно отличается от предыдущих штаммов? Действительно ли он представляет такую опасность для здоровья человека и для эпидемиологической ситуации?

— У нас уже заканчивается второй год массивной эпидемии по всему миру. Исходный вариант, уханьский, был очень эффективным и распространился хорошо в первую очередь в Китае, потом в Европе. Несколько месяцев доминировал, дал высокую летальность. Затем на смену пришёл его потомок — британский вирус "альфа", и стал доминирующим, хотя были другие варианты:

южноафриканский,

бразильский,

перуанский.

Британский вирус распространялся примерно год. А затем на смену пришёл вариант "дельта", который возник прошлой осенью, в ноябре, в Индии. Через 7-8 месяцев он стал доминирующим и остаётся им последние полгода. Он отличается не такой высокой летальностью, как уханьский. Размножается быстро и не показывает намерения уходить. Однако уходить ему придётся, потому что на смену придёт "омикрон". Хотя "омикрона" ещё в мире не так много, но считается, что он размножается в 2-3 раза быстрее, чем "дельта". Он сможет, по-видимому, через несколько месяцев захватить мир.

— В плане клинических проявлений есть ли у него отличительные симптомы?

— Он очень заразный, благодаря тому, что накапливается в верхних дыхательных путях сильнее, чем предыдущие варианты коронавируса. Два вопроса тут возникают.

Первый вопрос: как на него будут действовать вакцины, которыми привито больше 40% человечества? Это вирус такого же серотипа, то есть нейтрализуется теми же самыми вакцинами. Все наши вакцины в основном сделаны на основе уханьского варианта: из самого первого варианта вируса взяли участок генома, который продуцирует S-белок, находящийся на поверхности вириона. Антитела, которые вызываются вакцинами, нейтрализуют этот вирус. Но для полноты нейтрализации необходим более высокий уровень антител, чем для уханьского варианта и даже для "дельта".

Moderna и Pfizer получили данные о том, что нужно в 40 раз больше антител, а Центр Гамалеи — что нужно в 12 раз больше антител, чтобы нейтрализовать этот вирус.

В связи с этим есть решение проводить схему, которая была рекомендована: сначала даются две инъекции вакцины, а спустя шесть месяцев проводится ревакцинация. И нужно разрабатывать новый вариант вакцины. Делается это сейчас достаточно просто, но занимает много времени: нужно 100 дней от начала работы, чтобы создать вакцину против "омикрона".

Второй вопрос: насколько "омикрон" опасен? Пока мы не можем дать полную характеристику вируса. Пожалуй, он не более опасен, чем "дельта". Потому что ни в Великобритании, ни в Южной Африке нет увеличения смертности. Есть на уровне интуиции ощущение, что этот вирус слабее "дельты". В Южной Африке нет доказательств того, что этот вирус кого-то уморил до смерти. Но это может быть связано с тем, что заболевшие там — преимущественно молодые люди.

Африка отличается тем, что там молодёжи больше, чем в Европе и России, поэтому нет убедительных данных о том, как пожилые люди реагируют на этот вирус.

Лабораторное происхождение исключено

— Всё-таки у нас с Южной Африкой климат разный. Это влияет на распространение и эпидемиологические показатели вируса?

— Не будет влиять, тем более в Южной Африке не жаркий климат, а тёплый. Этот климат не самый благоприятный для распространения респираторных вирусов. Вторая страна, которая подхватила этот вирус, — Великобритания. Там в последние несколько дней рывком поднялась заболеваемость. Но поскольку заболевший человек борется с болезнью, и, если ему суждено умереть, умирает через 2-4 недели после того, как заболел, то мы ещё не имеем этого периода, чтобы судить о том, насколько вирус опасен. Но есть ощущение, что это не слишком смертоносный вирус. Однако нужно ещё 2-3 недели, чтобы в этом убедиться на основании реальных цифр.

Вирус имеет очень много мутаций по сравнению с исходным уханьским: 62 мутации. Высокая способность изменяться может указывать на нестабильность генома. Это значит, что вирус может ослабевать и окажется недостаточно эпидемичным, чтобы захватить планету.

— Вирусолог Пётр Чумаков допустил, что "омикрон" могли создать британские учёные, чтобы закончить пандемию коронавируса. Что вы думаете по этому поводу?

— Я убеждённый противник такой точки зрения по очень простой причине. Если бы кто-то захотел создать такой штамм, он должен искусственно сделать 62 мутации в вирусе. Какая нужна мутация для конкретной цели, чтобы сделать вирус:

ослабленным,

более сильным,

наших современных знаний для этого недостаточно. Мы не можем этим процессом так управлять в лаборатории, чтобы, раздав определённые мутации, получить то, что хотим. Кроме того, непонятно, для чего было такой вирус создавать. Что значит "вакцина"? А если она будет убивать слишком много людей: одного на тысячу? Для вакцины это не годится. Проще сделать в лаборатории живую вакцину и использовать её.