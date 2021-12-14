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Вирусолог: штамм "омикрон" может быть началом конца пандемии

Здоровье

Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А.Энгельгардта Пётр Чумаков считает, что новый штамм коронавируса "омикрон" возможным предвестником конца пандемии.

Вирусолог: штамм "омикрон" может быть началом конца пандемии

"Омикрон менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что "омикрон" является предвестником уже конца пандемии", — сказал Чумаков в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вирусолога, в ближайшее время возможен значительный рост заболеваемости из-за штамма "омикрон", но тяжесть заболевания будет сходить на нет.

Новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября в ЮАР. Он получил название "омикрон" (по букве греческого алфавита). В России в настоящее время "омикрон" выявлен у 16-ти человек, все они прибыли из Южно-Африканской республики. При этом большинство из них были привиты.

Во Всемирной организации здравоохранения затрудняются сказать, какой "вклад" вносит "омикрон" в общую картину заболеваемости COVID-19, поскольку не во всех странах есть возможность для выявления нового штамма. Более подробная информация о влиянии нового штамма на заболеваемость появятся в течение нескольких недель, полагают в ВОЗ.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
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