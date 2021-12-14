Вирусолог: штамм "омикрон" может быть началом конца пандемии

Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А.Энгельгардта Пётр Чумаков считает, что новый штамм коронавируса "омикрон" возможным предвестником конца пандемии.

"Омикрон менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что "омикрон" является предвестником уже конца пандемии", — сказал Чумаков в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вирусолога, в ближайшее время возможен значительный рост заболеваемости из-за штамма "омикрон", но тяжесть заболевания будет сходить на нет.

Новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября в ЮАР. Он получил название "омикрон" (по букве греческого алфавита). В России в настоящее время "омикрон" выявлен у 16-ти человек, все они прибыли из Южно-Африканской республики. При этом большинство из них были привиты.

Во Всемирной организации здравоохранения затрудняются сказать, какой "вклад" вносит "омикрон" в общую картину заболеваемости COVID-19, поскольку не во всех странах есть возможность для выявления нового штамма. Более подробная информация о влиянии нового штамма на заболеваемость появятся в течение нескольких недель, полагают в ВОЗ.