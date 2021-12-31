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Автор Екатерина Широкова

Юрист Андрейцо объяснил, зачем России очередные "поблажки" по гражданству

Общество

Ранее Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму новый законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Он существенно сократит требования к претендентам на получение российского паспорта. По словам доцента РАНХиГС, юриста Сергея Андрейцо, у страны есть на послабления "несколько причин".

Юрист Андрейцо объяснил, зачем России очередные "поблажки" по гражданству

Как отметил Андрейцо, нужно это для "увеличения цифр" по гражданству.

"У нас последние 20 лет постоянно упрощаются требования к приёму гражданства и появляются новые дополнительные возможности. До этого у нас появилась программа "Соотечественники", она тоже для бывшего СНГ предназначена", — пояснил юрист в беседе с Телеканалом "360".

По словам председателя Комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директора проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрия Московского, нельзя сказать, что российское гражданство "нарасхват", однако, ежегодно цифры выданных паспортов мигрантам растут.

"За этот год порядка 700 тысяч людей получило российское гражданство. В основном это были жители Донецка и Луганск", — сообщил эксперт.

Ранее Pravda.Ru подробнее писала о законопроекте по гражданству, которое в Госдуму внёс Владимир Путин. Для отдельных категорий граждан существенно упростят получение российского паспорта.

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Самые простые способы получения российского гражданства
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин
Новости
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