Юрист заявил, что Россия может вернуть смертную казнь уже сегодня

Россия может вернуть смертную казнь уже сейчас, поправки, внесённые в Конституцию РФ, позволяют это сделать, заявил заслуженный юрист РФ, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв.

Специалист сообщил об этом в беседе с Общественной Службой Новостей, отметив, что высшая мера наказания может быть гуманнее, чем пожизненное заключение в ужасных условиях колонии.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возвращение смертной казни в российскую правовую систему. Он уточнил, что фактически, посредством моратория в стране, смертную казнь не запретили, а "заморозили".

"О смертной казни начинают говорить, когда происходят особо жесткие убийства. Например, когда происходят преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это, конечно, самое просто: давайте казнить. Зачастую против этого выступают правозащитники, заявляя о генетической памяти, цивилизованном пространстве, совете Европы и других замечательных словах. При этом я много видел таких правозащитников, которые говорят, что судьба отдельно взятой семьи ничего не значит. Мне страшно от них это слышать. Россия может уже сегодня вернуть смертную казнь, благодаря поправкам в Конституции", — высказался Соловьёв.

Юрист добавил, что дать чёткий ответ на то, стоит ли возвращать смертную казнь, в настоящий момент нельзя.

В Госдуме депутат Султан Хамзаев поддержал идею о возможном возвращении смертной казни в России. По его мнению, есть преступники, по отношению к которым это будет справедливая и правильная мера.

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