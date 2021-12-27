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Юристы рассказали, за что МГУ может отчислить девятилетнюю Алису Теплякову

Общество

Девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову можно отчислить на законных основаниях. Юристы рассказали, какие причины может использовать университет для исключения девочки-вундеркинда.

Юристы рассказали, за что МГУ может отчислить девятилетнюю Алису Теплякову

Юная Алиса Теплякова уже в восемь лет сдала ЕГЭ, а в девять стала студенткой первого курса платного отделения факультета психологии МГУ. Недавно она на сдаче дисциплины "Введение в психологию" дала преподавателю неправильный ответ, после чего выбежала из аудитории. Её отец не смог справиться с эмоциями и напал на заведующего кафедрой в университете.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров в беседе с Москва 24 заметил, что МГУ вправе принять решение об отчислении девочки в том случае, если она не будет успевать по учёбе.

"Сам факт неуспеваемости должен быть. В ином случае родители ребёнка смогут оспорить отчисление через суд", — сказал он.

Уваров также сделал акцент на том, что на федеральном уровне можно было бы рассмотреть возможность определения минимального возраста для поступления в вуз.

Другой член Ассоциации Александра Обрывко заметила, что законным основанием для отчисления могут быть прогулы или задолженности по оплате за обучение.

Ранее член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов выразил уверенность в том, что ребёнка надо спасать. И первое, что, по его мнению, надо сделать — "приостановить обучение Алисы Тепляковой в МГУ".

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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