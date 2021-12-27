Юристы рассказали, за что МГУ может отчислить девятилетнюю Алису Теплякову

Девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову можно отчислить на законных основаниях. Юристы рассказали, какие причины может использовать университет для исключения девочки-вундеркинда.

Юная Алиса Теплякова уже в восемь лет сдала ЕГЭ, а в девять стала студенткой первого курса платного отделения факультета психологии МГУ. Недавно она на сдаче дисциплины "Введение в психологию" дала преподавателю неправильный ответ, после чего выбежала из аудитории. Её отец не смог справиться с эмоциями и напал на заведующего кафедрой в университете.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров в беседе с Москва 24 заметил, что МГУ вправе принять решение об отчислении девочки в том случае, если она не будет успевать по учёбе.

"Сам факт неуспеваемости должен быть. В ином случае родители ребёнка смогут оспорить отчисление через суд", — сказал он.

Уваров также сделал акцент на том, что на федеральном уровне можно было бы рассмотреть возможность определения минимального возраста для поступления в вуз.

Другой член Ассоциации Александра Обрывко заметила, что законным основанием для отчисления могут быть прогулы или задолженности по оплате за обучение.

Ранее член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов выразил уверенность в том, что ребёнка надо спасать. И первое, что, по его мнению, надо сделать — "приостановить обучение Алисы Тепляковой в МГУ".

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