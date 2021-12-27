Страсти вокруг вундеркинда Алисы: в судьбу ребёнка готов вмешаться СПЧ

Судьба юной студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой, за которой стараниями её общественно-активного отца следит вся страна, вызывает беспокойство на самых разных уровнях.

Новый виток обсуждения возник после скандала и драки, учинённой отцом Алисы после одного из экзаменов в рамках зимней сессии.

И хотя органы опеки не нашли в семье ничего "угрожающего жизни и здоровью" девочки, Александр Асмолов, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, уверен: ребёнка надо спасать. И первое, что, по его мнению, надо сделать — "приостановить обучение Алисы Тепляковой в МГУ".

Асмолов, будучи сам завкафедрой на психфаке этого вуза, говорит, что это надо сделать обязательно "в целях обеспечения психологического здоровья ребёнка предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента".

Учёный также обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с Тепляковой, который, в свою очередь, "не будучи специалистом в области детской психологии" призвал "подключиться" детского омбудсмена Марию Львову-Белову и уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

"Ситуация уже довольно драматическая", — отметил Фадеев (цитата РИА Новости).

Родители "встали на дыбы"

Родители Алисы Тепляковой уже высказались по поводу предложения Александра Асмолова: они сочли его "неэтичным" и бросились в атаку.

Евгений Тепляков считает, что Асмолов не имел права выступать с заявлениями по поводу учёбы девочки и вообще "его (Асмолова) комментарий "не имеет никакого отношения к действительности", поскольку "он её никогда не видел и как преподаватель с ребёнком не общался".

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