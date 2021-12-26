Рыбалко рассказала, как без "трагедии" сообщить ребёнку, что Деда Мороза нет

У каждого ребёнка в определённом возрасте наступает момент, когда он начинает сомневаться в существовании сказочных персонажей. То же касается и Деда Мороза. И тут вся тяжесть решения, как рассказать своему чаду корректно о том, что он вымышленный волшебник, ложится на плечи родителей. Руководитель языковой школы Babelfish, методист Наталья Рыбалко поделилась, как безболезненно раскрыть правду.

По словам Рыбалко, как правило, дети начинают задавать вопросы о том, а действительно ли волшебник настоящий, после пяти лет. И тут родителям нужно удержать хрупкий баланс между "разрушительной" правдой и верой в новогоднее чудо. Категоричность в этом вопросе может стать "настоящей трагедией" для детской психики.

"Я считаю, что не стоит категорично говорить о том, что Деда Мороза не существует. Можно посмотреть вместе мультфильм на новогоднюю или рождественскую тему, задать ребёнку вопрос, как он сам думает, кто ему дарит подарки", — пояснила методист в беседе с ФАН.

Кроме того, Рыбалко подчеркнула, что манипулировать сказочным персонажем нельзя и перестать ставить ребёнку ультиматум: "Будешь вести себя хорошо, Дедушка Мороз подарит подарок". Как отметила методист, праздник должен приходить к любому малышу.

"Он не должен быть вершителем судеб. Но также важно объяснить детям, что Дед Мороз не в силах оживить кого-то, подарить дом или последнюю версию iPhone", — рассказала методист.

Кроме того, нужно объяснить ребёнку, что Дед Мороз может помочь стать храбрее, лучше учиться и так далее. Рыбалко советует также донести до чада, что он и сам должен приложить к осуществлению своей мечты усилия.

"Можно завести банку с желаниями, за неделю до новогодней ночи написать десятки самых нелепых, самых заветных желаний на бумажечках и законсервировать их до следующего Нового года. А за неделю до праздника открыть её и посмотреть, что сбылось", — резюмировала методист.

Рыбалко подчеркнула, что рассказать ребёнку тайну о Дедушке Морозе, нужно в "удобный момент". Если чадо застанет вас с подарками под ёлкой, это может обернуться обидой и потерей доверия.

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