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Рыбалко рассказала, как без "трагедии" сообщить ребёнку, что Деда Мороза нет

Общество

У каждого ребёнка в определённом возрасте наступает момент, когда он начинает сомневаться в существовании сказочных персонажей. То же касается и Деда Мороза. И тут вся тяжесть решения, как рассказать своему чаду корректно о том, что он вымышленный волшебник, ложится на плечи родителей. Руководитель языковой школы Babelfish, методист Наталья Рыбалко поделилась, как безболезненно раскрыть правду.

Дед Мороз. Новый год
 

По словам Рыбалко, как правило, дети начинают задавать вопросы о том, а действительно ли волшебник настоящий, после пяти лет. И тут родителям нужно удержать хрупкий баланс между "разрушительной" правдой и верой в новогоднее чудо. Категоричность в этом вопросе может стать "настоящей трагедией" для детской психики.

"Я считаю, что не стоит категорично говорить о том, что Деда Мороза не существует. Можно посмотреть вместе мультфильм на новогоднюю или рождественскую тему, задать ребёнку вопрос, как он сам думает, кто ему дарит подарки", — пояснила методист в беседе с ФАН.

Кроме того, Рыбалко подчеркнула, что манипулировать сказочным персонажем нельзя и перестать ставить ребёнку ультиматум: "Будешь вести себя хорошо, Дедушка Мороз подарит подарок". Как отметила методист, праздник должен приходить к любому малышу.

"Он не должен быть вершителем судеб. Но также важно объяснить детям, что Дед Мороз не в силах оживить кого-то, подарить дом или последнюю версию iPhone", — рассказала методист.

Дед Мороз
 

Кроме того, нужно объяснить ребёнку, что Дед Мороз может помочь стать храбрее, лучше учиться и так далее. Рыбалко советует также донести до чада, что он и сам должен приложить к осуществлению своей мечты усилия.

"Можно завести банку с желаниями, за неделю до новогодней ночи написать десятки самых нелепых, самых заветных желаний на бумажечках и законсервировать их до следующего Нового года. А за неделю до праздника открыть её и посмотреть, что сбылось", — резюмировала методист.

Рыбалко подчеркнула, что рассказать ребёнку тайну о Дедушке Морозе, нужно в "удобный момент". Если чадо застанет вас с подарками под ёлкой, это может обернуться обидой и потерей доверия.

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Вся правда про Деда Мороза
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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