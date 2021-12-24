Иск к Деду Морозу от петербургского юриста зарегистрировали в суде

В пятницу, 24 декабря, иск к Деду Морозу поступил в Великоустюгский районный суд. Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев возмутился, что волшебник не дарит подарки и не исполняет желания.

В пресс-службе суда заявили, что молодой человек не приложил к иску перечень подарков и желаний, а также квитанцию об оплате государственной пошлины. Из-за этого правоохранители написали акт об отсутствии документов.

"Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 млн рублей", — рассказали представители суда.

Ранее вопрос об этом случае задали в ходе 17-ой итоговой пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину. Он напомнил, что тоже является "юристом из Петербурга". Глава государства побыл в роли адвоката Деда Мороза и защитил его. По данным российского лидера, волшебник дарит подарки только хорошим детям. Так что юристу стоит задуматься, почему его желания дедушка игнорирует.

"Если я правильно понял, Путин готов защищать Деда Мороза в качестве адвоката. Я бы с удовольствием встретился с Путиным в суде", — прокомментировал ответ президента Мирзоев.

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