Российской актрисе запретили въезд на Украину на три года

Украинские пограничники не пустили российскую актрису на Украину и запретили ей посещать страну в течение трёх лет из-за того, что она ездила в Крым.

По данным Государственной пограничной службы Украины, артистка прилетела в Киев из Абу-Даби. Пограничники выяснили, что осенью 2017 года гражданка РФ летала из Санкт-Петербурга в Симферополь, где снималась в сериале "Улётный экипаж" для телеканала СТС. Ей было отказано в посещении Украины из-за пребывания на "временно оккупированной территории Крыма".

Украинское ведомство не сообщило имя и фамилию актрисы. По данным издания "Украинская правда", это Алиса Шитикова.

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