Глава ДНР: Украина может заразить химоружием реку Северский Донец

Украина может заразить химическим оружием реку Северский Донец в ДНР. Как сообщает MK.RU, об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Мы не исключаем возможность отравления воды, реки Северский Донец", - заявил Пушилин.

По словам Пушилина, химическое вещество, которое завезли в Украину, вызывает бутулизм. Это тяжёлое поражением нервной системы. Глава ДНР отметил, что вещество может быть легко сброшено с беспилотника.

Впервые о химоружии в Украине 21 декабря сообщил Сергей Шойгу. Министр обороны России сказал, что украинская сторона с помощью США готовит провокацию с использованием химических компонентов в Донбассе. Позже стало известно, что химоружие доставили американские самолеты. Оно хранится на складе в Харькове

Указанная река обеспечивает водой помимо территории ДНР также территории подконтрольные Киеву, в том числе Мариуполя.

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