Ксения Собчак не только задала президенту РФ Владимиру Путину один из самых острых вопросов пресс-конференции про пытки ФСИН в колонии, но и изучила содержимое буфета на мероприятии.
На этот раз у Собчак не было повода возмутиться по поводу кусающихся цен, так как перекусы для журналистов организовали бесплатно.
"Отвечаю на один из самых популярных вопросов. Пирожки там были бесплатные. То есть нахаляву", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка всегда пытается найти неформальный подход к подачи материалов на серьёзных встречах. Многие помнят её репортажи с Петербургского международного экономического форума, где она умудрилась получить иск от недовольной "форумчаночки".
Тогда же звезда возмутилась, что за чай на форуме с неё требовали 1200 рублей, а цена за набор нехитрых блюд достигала почти четыре тысячи рублей.
Собчак на журналисткой пресс-конференции тоже пообщалась с красивыми женщинами, так как интересовалась, как представительницы СМИ выбирали себе наряды для встречи с лидером страны. Сама Собчак облачилась в красный костюм. Броский наряд, по словам журналистки, увеличивает шансы обратить на себя внимание и получить возможность задать вопрос президенту.
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