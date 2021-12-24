Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина

Ксения Собчак не только задала президенту РФ Владимиру Путину один из самых острых вопросов пресс-конференции про пытки ФСИН в колонии, но и изучила содержимое буфета на мероприятии.

На этот раз у Собчак не было повода возмутиться по поводу кусающихся цен, так как перекусы для журналистов организовали бесплатно.

"Отвечаю на один из самых популярных вопросов. Пирожки там были бесплатные. То есть нахаляву", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка всегда пытается найти неформальный подход к подачи материалов на серьёзных встречах. Многие помнят её репортажи с Петербургского международного экономического форума, где она умудрилась получить иск от недовольной "форумчаночки".

Тогда же звезда возмутилась, что за чай на форуме с неё требовали 1200 рублей, а цена за набор нехитрых блюд достигала почти четыре тысячи рублей.

Собчак на журналисткой пресс-конференции тоже пообщалась с красивыми женщинами, так как интересовалась, как представительницы СМИ выбирали себе наряды для встречи с лидером страны. Сама Собчак облачилась в красный костюм. Броский наряд, по словам журналистки, увеличивает шансы обратить на себя внимание и получить возможность задать вопрос президенту.

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