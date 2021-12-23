Собчак объяснила, почему надела красный костюм на пресс-конференцию Путина

Ксения Собчак неслучайно выбрала яркий наряд на 17-ю пресс-конференцию главы государства Владимира Путина. Журналистка пояснила, что означает её красный пиджак.

Представитель портала "Осторожно, новости" Ксения Собчак начала задавать вопросы главе РФ вопросы, но её прервали просьбой представиться. Собчак послушно представилась, а президент отметил, что её просто не видно.

В ответ на это Собчак пояснила, что специально нарядилась в красный цвет, чтобы быть заметнее. Её "тревожный" цвет костюма соответствовал вопросам представительницы СМИ о пытках ФСИН. Гармонирует цвет наряда и с названием Telegram-канала Собчак "Кровавая барыня".

Собчак поинтересовалась у президента, знает ли он про системные пытки в российских тюрьмах и про существование "пресс-хат", где из людей выбивают признания ради повышения раскрываемости.

Считается, что яркие наряды увеличивают шансы задать вопрос главе государства.

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