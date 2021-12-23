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Жители московской новостройки жалуются на УК: лифт обрывается, крысы бегают

Общество

Жители московского ЖК "Discovery Park" негодуют. В новом доме 2021 года постройки "пешком" ходят крысы, обрываются лифты и протекают потолки. При этом, по словам собственников квартир, УК ещё и "самостоятельно проголосовала" за подъём тарифа на обслуживание.

голосование УК
 

По словам дольщиков, управляющая компания "Объект" предоставила протокол в котором, якобы 97% опрошенных жильцов дома согласились с тарифом в 70 рублей с каждого квадратного метра собственности за обслуживание и 16 рублей с каждого квадратного метра собственности за охрану. Однако, владельцы квартир заявили, что и "близко" этого голосования не проходили.

"Ознакомились с протоколом, который был составлен ещё 8 ноября. Почему-то до этого результаты собрания не публиковались. В протоколе должны были быть подписи председателя собственников, председателя УК и членов счётной комиссии, но в документе была только подпись доверенного лица председателя управляющей компании. Это является большим нарушением", — пояснил один из жильцов новостройки информационному порталу Lifedd.

По словам собеседника информационного портала, он уже собрал 500 отказных листов от услуг УК вместе с завышенным тарифом. Кроме нарушений в голосовании, по словам жильцов, "налицо" и отвратительная работа УК.

"Несмотря на то что собственники платят ООО "Объект" до 12 тыс. рублей в месяц в подъездах не проводится никакой уборки, потолок на паркинге протекает и на стоянке бегают крысы, а лифты уже неоднократно обрывались, несмотря на то, что дом новый. Кругом мусор, который вообще не убирается", — резюмировал владелец квартиры.

мусор в подъезде
 

Как отметили жильцы, они обратились с просьбой разобраться к мэру Москвы Сергею Собянину, а также жилинспекцию и другие профильные ведомства. И подчеркнули, что за квартиру в этом ЖК отдали немалые суммы от 11 до 46 миллионов рублей.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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