Жительница Ижевска рассказала, как почти два года борется за установку пандуса

Жительница Ижевска Наталья Кузнецова рассказала, как уже почти два года она просит установить в доме пандус для дочери-инвалида.

Женщина отметила, что самая обыкновенная прогулка — испытание для их семьи, поскольку спускать коляску с девушкой по лестничной клетке и по ступенькам подъезда очень тяжело. Именно поэтому ещё в апреле прошлого года года она обратилась в управляющую компанию дома "Вест-Снаб", где ей сказали, что для установки пандуса нужны разрешения всех жильцов подъезда.

"Я собрала подписи, все поддержали нас, но получила отказ, потому что якобы угол наклона лестницы не позволяет установку пандуса", — рассказала Кузнецова информационному порталу Lifedd.

При этом она не сдалась и в ноябре снова пришла в УК. На этот раз ей заявили, что для разрешения монтажа пандуса нужно провести собрание всего дома.

"Я ответила, что нереально, так как у нас 6 подъездов, и всех собрать невозможно. Такое ощущение, что надо мной просто смеялись, когда говорили это. Зачем собирать весь дом, чтобы сделать пандус в одном подъезде?" — вспомнила жительница Ижевска.

В конце концов она за собственный счёт приобрела телескопический пандус, но он не оправдал себя, так как он разваливается при эксплуатации.

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