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Кто в 2022 году сможет стать пенсионером,а кто нет - рассказали в ПФР

Общество

В наступающем 2022 году на пенсию в России смогут выйти мужчины, которые родились во втором полугодии 1960 года (т.е. в 61,5 лет) и женщины 56,5 лет (второе полугодие 1965 года).

Кто в 2022 году сможет стать пенсионером,а кто нет - рассказали в ПФР

Об этом в интервью агентству "Прайм" напомнила россиянам Мария Тарасова, замуправляющего ПФР по Москве и МО.

Кроме возраста, условием для назначения пенсии является стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент.

"В 2021 году на страховую пенсию могли претендовать люди, имеющие стаж от 12 лет и коэффициент — от 21.

В 2022 году — стаж должен быть не менее 13 лет, а коэффициент — 23,4", — сообщила Тарасова.

По её словам, если какое-то из этих требований не будет соблюдено, страховой пенсии у человека не будет. Тогда ему придётся ждать пять лет, чтобы начать получать пенсию социальную: мужчинам до 66,5 лет, женщинам — до 61,5.

Напомним, ранее сообщалось, что накопительная часть пенсий снова заморожена указом президента. До 2024 года.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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