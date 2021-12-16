В Думе разработан закон о 13-ой пенсии: деньги в стране на это есть

Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал и направил на рассмотрение в правительство законопроект о ежегодных предновогодних выплатах для пенсионеров.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Необходимость введения новой соцвыплаты депутаты аргументируют тем, что, по данным Росстата, высокая инфляция в стране сильно ударила по покупательной способности получателей пенсий.

Не все коллеги по Госдуме поддержали разработчиков законопроекта. Ряд депутатов заявили, что "дело не в количестве выплат, а в их размерах".

Если 13-я пенсия будет по размеру такой, какую ежемесячно получают старики, то в 2022-ом году на эти выплаты может потребоваться порядка 786 млрд рублей. Из них

66,4 млрд рублей — выплаты "военным пенсионерам",

719,8 млрд рублей — получателям страховых пенсий.

В комитете Госдумы по труду считают, что деньги в стране на это есть и взять их вполне можно из средств ФНБ, объем которых в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.

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