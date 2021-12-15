Финаналитик Нечитайло: депутат Госдумы не способен понять простого пенсионера

Владимир Нечитайло недоумевает: почему в России профицитный бюджет и стабильный рост золотовалютных резервов никак не влияют на доходы пенсионеров.

Своим мнением независимый финансовый аналитик поделился с изданием "Свободная пресса", комментируя "выкладки" Андрея Исаева, зампреда думской фракции "Единой России".

Напомним, Исаев во время пресс-конференции заявил, что "считает недопустимым повышение пенсий в России", потому что "раздача огромных денег", разово "вбросив" их в экономику, спровоцирует инфляцию.

"Страна попадёт в тот же капкан, что и в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен", — пояснил единоросс.

Нечитайло назвал такую позицию "не очень корректной", напомнив, что по данным Минэкономразвития, индекс потребительских цен уже в ноябре был 8,38%, но всё равно пенсии проиндексируются лишь на 5,9%.

"Минтруд, конечно, обещает индексацию пересчитать, но пенсионеры-то тратят деньги сейчас, а не когда-нибудь в будущем. А работающим старикам вообще никакой индексации уже шестой год как не делают. Хотя они работают не от хорошей жизни, — сказал аналитик. — Власти обещали к 2024 году среднюю пенсию в стране — 20 тысяч. Но если смотреть на вещи реально, то понятно: это будет "средняя температура по больнице".

А ещё Нечитайло напомнил:

коммунист Олег Смолин как-то посчитал: из-за неверной индексации пенсий каждый из российских пенсионеров начиная с 2015 года недополучил от государства более 90 тысяч рублей.

Аналитик сомневается, что увеличение выплат всем — и неработающим, и работающим — пенсионерам вряд ли приведёт к гиперинфляции, как это представляет депутат ГД Андрей Исаев.

"Есть в русском языке поговорка: "Сытый голодного не разумеет". Понятно, что Андрей Исаев пока далёк от выхода "на заслуженный отдых" — ему всего 57 лет. Однако с учётом его парламентского стажа, согласно информации 2018 года, — а более поздних данных в открытом доступе нет, — он будет получать пенсию в размере более 63,5 тысячи рублей. Понятно, что с нынешней зарплатой депутата в 400 тысяч [рублей] это маловато, но жить вполне можно, ведь нынешние пенсионеры живут на куда меньшие суммы", — подчеркивает Владимир Нечитайло.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.