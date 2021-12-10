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В ПФР рассказали, кто получит две пенсии перед Новым годом

Общество

Региональное отделение Пенсионного фонда РФ сообщило URA.RU, что некоторые пенсионеры могут получить две пенсии перед Новым годом — в конце декабря выплаты поступят за этот месяц и за январь.

В ПФР рассказали, кто получит две пенсии перед Новым годом

Такая возможность появится у тех пенсионеров, которые получают выплаты первого числа каждого месяца в отделениях Почты России.

Почта России пошла навстречу Пенсионному фонду и сократила количество нерабочих дней, чтобы люди, получающие пенсию с 3 числа, сумели своевременно получить выплаты.

Ранее лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию, чтобы они перед Новым годом не влезали в долги, проценты по которым довольно высокие перед праздниками. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство РФ. Его реализация обойдётся государству в 655 миллиардов рублей в год.

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Союз Пенсионеров России: Чего ждать на пенсии?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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