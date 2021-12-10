В России могут ввести 13-ю пенсию

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию. Такой законопроект уже направлен в правительство РФ.

Об этом депутат написал в своей Telegram канале. Он отметил, что перед Новым годом пенсионерам приходится брать кредиты. Но зачастую проценты за такие займы слишком высоки.

"Если же у них возникнут сложности с погашением, то кредиторы смогут взыскать долг через суд с последующим принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию", — написал Миронов.

Политик считает, что если пенсионерам платить 13-ю пенсию, они не будут влезать в долги.

По оценке "Справедливой России" на выплату дополнительной пенсии понадобится около 655 миллиардов рублей.

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