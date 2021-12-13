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Депутат Смолин: каждому российскому пенсионеру не доплатили 90 тысяч рублей

Общество

Индексация пенсий намного меньше реального уровня инфляции. Из-за этого каждый российский пенсионер недополучил около 90 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин.

Депутат Смолин: каждому российскому пенсионеру не доплатили 90 тысяч рублей

По его словам, пенсии должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции. В 2015 году инфляция по официальным данным составляла почти 13%. Пенсию повысили только на 4%.

"Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей", — сказал Смолин.

С ним согласен первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

"Конечно, пенсионеры потеряли эти деньги. У нас же по прогнозу инфляции индексируются пенсии, а не по факту. Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только 5%. При этом у нас неадекватные пенсии. Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум 32 тысячи, а пенсии при этом 12-14 тысяч", — сказал Коломейцев.

Отмечается, что в правительстве России нет единого метода подсчета инфляции.

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Пенсия — источник тревоги?
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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