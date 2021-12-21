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Путин заморозил накопительную часть пенсий до 2024 года

Политика

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года. Документ продлевает используемый в 2014–2023 годах подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Путин заморозил накопительную часть пенсий до 2024 года

Реализация данного законопроекта уменьшит трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ на 772,9 миллиарда рублей.

Ранее соответствующий документ был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Изначально это норма действовала до 2021 года, но в 2020 году Путин подписал закон, который продлил "заморозку" до 2024 года. Сейчас 6% от заработной платы россиян поступают в накопительную часть пенсионной системы и идут на оплату пенсий нынешним пенсионерам.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов призвал исключить накопительную часть пенсии из системы Обязательного пенсионного страхования (ОПС). По его мнению, гражданам РФ необходимо обеспечить комфортные условия, чтобы они могли зарабатывать негосударственные пенсии добровольно. Сейчас россияне не доверяют коммерческим фондам, поэтому их трудно побудить формировать пенсии при низких доходах, отметил парламентарий.


 

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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