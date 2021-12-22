Симоньян вспомнила, как сурово обошёлся с ней Зимин

На 89 году жизни скончался меценат, основатель компании "Билайн" Дмитрий Зимин. Симоньян поделилась воспоминаниями о бизнесмене, которого называли образцом российского предпринимателя.

Симоньян рассказала, что её встреча с Дмитрием Зиминым была не очень приятной. Главный редактор RT призналась, что видела основателя ОАО "Вымпелком" один раз в жизни.

Встреча с человеком, который "спасал науку и культуру и поддерживал учёных", по воспоминаниям журналистки, состоялась в посольстве Австралии.

"Зашёл дедушка, подошёл к нашему столу, демонстративно поздоровался со всеми и что-то сурово фыркнул, не поздоровавшись, мне", — написала Маргарита в своём Telegram-канале.

Зимин в своей застольной речи похвалил присутствующих и негативно отозвался о Симоньян.

"И сказал громкий тост в том смысле, что вот, какие приличные люди собрались в этом чудесном посольстве за этим чудесным столом, но как так могло получиться, что вместе с ними сидит такое исчадие ада, как я", — поделилась воспоминаниями телеведущая.

Симоньян списала всё на возрастные особенности бизнесмена.

"Было неловко за него — кажется, всем, — а мне было его еще и немножко жалко. У меня тогда слегла бабушка, слегла от сенильной деменции, и я подумала, вот какая это жестокая зараза, не щадит стариков", — так отреагировала журналистка на нелестный выпад в свой адрес.

Несмотря на нанесённую ей обиду, Симоньян пожелала покойному Царства Небесного.

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