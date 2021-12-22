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Умер основатель "Билайна" Дмитрий Зимин

Общество

Основатель ОАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет, сообщил его сын Борис.

Умер основатель "Билайна" Дмитрий Зимин

По словам Бориса Зимина, его отец был большим жизнелюбом.

"Спасибо ему за всё, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел. Всё", — написал Борис Зимин на своей странице в Facebook.

Зимин родился 28 апреля 1933 года в Москве. В 1957 году окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института, после чего работал в закрытом Радиотехническом институте Академии наук СССР. В 1992 году Зимин создал акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" и стал президентом и гендиректором компании. В 2001 году, когда абонентская база "Вымпелкома" превысила один миллион абонентов, Зимин ушёл с поста гендиректора и стал почётным президентом компании.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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