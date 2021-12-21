Мясников высказался о ближайшем будущем РФ: "Войны не будет"

Доктор Александр Мясников взял на себя роль прорицательницы Ванги и спрогнозировал, что ждёт Россию в 2022 году.

Теледоктор отошёл немного от темы коронавируса и попытался представить будущее страны в новом 2022 году.

"Войны не будет. Не будет и всё! ВВП не тот человек, чтобы не использовать все преимущества, когда выдержка и расчёт куда выгоднее, чем в криками "побить всю посуду"", — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

Мясников уверен, что векторы переместятся на Восток.

"Если русло реки перекрыть, она обязательно пробьёт новое русло, течение не остановить!" — убеждён врач.

Медик не верит в запуск "Северного потока-2" в следующем году. Невесёлые прогнозы теледоктор делает и по поводу отношений с Турцией.

"С Турцией не поссоримся, несмотря на холерический характер Эрдогана и призывы "поставить турков на место!" — объясняет медик.

Автор книг о здоровье считает, что в мире взаимно признают вакцины.

"По итогу всё будет хорошо!" — заключает Мясников

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