В пункте переработки мусора нашли ценные вещи

В Подмосковных комплексах по переработке отходов нередко обнаруживаются очень интересные, а порой и уникальные вещи. Находки отправляются в музеи TrashArt, открытые при КПО.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", сотрудники приемного отделение КПО "Дон" под Каширой встречали очень интересные находки в грудах мусора.

Однажды работникам КПО попались удивительные по красоте настенные часы. Стало жаль направлять изысканную вещь на переработку.

Выяснилось, что часовой механизм относится к бренду Gustav Becker. Швейцарская фирма с более чем двухвековой историей до сих пор выпускает уникальные изделия небольшими партиями. Теперь ходики украшают стены местного музея TrashArt.

В музее очень много музыкальных инструментов: гармонь, африканский барабан джембе, аккордеон, бубен.

Среди находок КПО "Восток" в Егорьевске — поразительной красоты поднос с авторской надписью художницы Кледовой. Внимание переработчиков мусора привлекла также латунная чаша и вазочка из Индии. Вместе с подносом они являются гордостью музея.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.