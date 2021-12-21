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В пункте переработки мусора нашли ценные вещи

Общество

В Подмосковных комплексах по переработке отходов нередко обнаруживаются очень интересные, а порой и уникальные вещи. Находки отправляются в музеи TrashArt, открытые при КПО.

В пункте переработки мусора нашли ценные вещи

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", сотрудники приемного отделение КПО "Дон" под Каширой встречали очень интересные находки в грудах мусора.

Однажды работникам КПО попались удивительные по красоте настенные часы. Стало жаль направлять изысканную вещь на переработку.

Выяснилось, что часовой механизм относится к бренду Gustav Becker. Швейцарская фирма с более чем двухвековой историей до сих пор выпускает уникальные изделия небольшими партиями. Теперь ходики украшают стены местного музея TrashArt.

В музее очень много музыкальных инструментов: гармонь, африканский барабан джембе, аккордеон, бубен.

Среди находок КПО "Восток" в Егорьевске — поразительной красоты поднос с авторской надписью художницы Кледовой. Внимание переработчиков мусора привлекла также латунная чаша и вазочка из Индии. Вместе с подносом они являются гордостью музея.

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Находки в помойке. Что можно найти в мусоре
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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