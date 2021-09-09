"Мы сильно отстали": полноценно перерабатывать мусор Россия сможет к 2030 году

По мнению председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, чтобы система по переработке мусора в России функционировала "как положено", необходимо подготовить базу.

"Из-за того, что мы сильно отстали, этот процесс займёт много лет — наверное, не менее десятилетия. К 2030 году вполне реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора", — цитирует Дворковича РИА Новости.

По мнению председателя, необходимо разрабатывать новые, современные способы утилизации мусора, а не фокусироваться на том, "что мир сделал уже 10-15 лет назад".

Как отметил Дворкович, чтобы запустить систему полноценной переработки мусора России потребуется около десяти лет.

Ранее в Госдуме предложили отменить налог на сдачу бутылок. По мнению инициаторов, его всё равно никто не платит. Сейчас по закону, сдача стеклотары и пластика на переработку считается прибылью, а значит с неё необходимо заплатить в налог в казну. Как отметили депутаты, это мешает установить фандоматы, например, в торговых комплексах и магазинах.

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